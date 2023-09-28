«الأعلى للجامعات» يشكر الرئيس السيسي لرعايته يوم تفوق الجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، وبحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس وأعضاء المجلس، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجّه المجلس برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية الاجتماع، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس في الإسماعيلية، وتكريم أوائل الجامعات المصرية في سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر.

وثمّن المجلس توجيهات الرئيس السيسي، أثناء حضور فعاليات جلسة «حكاية وطن» بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، حيث وجّه بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق تحيا مصر، امتدادًا للمسار الذي وجّه به من قبل بإنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة تعمل حاليًا، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية محافظات الجمهورية.

كما ثمّن المجلس توجيهات رئيس الجمهورية، بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعما لمبادرة الابتكار والإبداع في الجامعات بالتعاون مع قطاع الصناعة، وثمن الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وتعاون أجهزة الدولة كافة، بما كان له أطيب الأثر في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر كمًا وكيفًا، وانعكاس ذلك إيجابيًّا على التصنيف الدولي للجامعات المصري، وتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة في كافة القطاعات بالدولة.

وأكد المجلس تقديره توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة وتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعما لمبادرة الابتكار والإبداع في الجامعات، لافتا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس في اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس، من خلال برامج تنفيذية بجداول زمنية محددة.

وأوضح المجلس أنّه سيتابع بشكل دوري تنفيذ التوجيهات على مستويات التطوير المطلوبة من خلال دعم التخصصات العلمية التي تركز على الرقمنة، وزيادة ربط البرامج الدراسية الجديدة بسوق العمل، وتفعيل دور الجامعات في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

ووجّه المجلس الشكر لأسرة جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على الجهد المشرف للجامعة في إعداد وتنظيم احتفالية «يوم تفوق الجامعات المصرية» بالتعاون مع الجهات المعنية، كما قدّم التهنئة للدكتور ناصر خميس بركات الجيزاوي لتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، والدكتور حمدان ربيع عطية المتولي لتعيينه رئيسًا لجامعة دمياط، والدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل لتعيينه رئيسًا لجامعة السويس، والدكتور مصطفى يوسف النجار لتعيينه رئيسًا لجامعة مطروح، والدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز لتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادي، متمنيا لسيادتهم التوفيق والسداد.

كما وجّه الوزير الجامعات بالاستعدادا للعام الدراسي الجديد، وتوفير الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وجاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

ووجّه الوزير بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجّه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد، لضمان انتظام الدراسة بجميع الكليات.

كما وجّه الوزير بجاهزية المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، ووجه بوضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، والاهتمام بعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات المجتمعية الأصيلة للشعب المصري، وتعاون الجامعات مع مركز رعاية الموهوبين والنوابغ لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء لديهم نحو وطنهم.

كما وجّه بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر سبتمبر، وفي مقدمتها مشاركة الوزير في جلسة حوارية بعنوان «بناء الإنسان» ضمن فعاليات يوم تفوق الجامعات مصر بتشريف رئيس الجمهورية في جامعة قناة السويس، حيث استعرض أبرز الإنجازات في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات التسع الماضية، وتأهيل خريجي الجامعات لاقتحام سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال برامج دراسية متطورة وكليات ذكية تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التوسع في منظومة الإتاحة، وفتح مسارات جديدة في التعليم العالي، حيث تتواجد 96 جامعة مصرية في عام 2023 موزعة على أقاليم مصر كافة.

كما تناول الوزير الربط بين الجامعات والبرامج الأكاديمية وخطط الدولة المستقبلية ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030، حيث جرى إنشاء تحالفات في 7 أقاليم على مستوى الجمهورية بمشاركة جامعات حكومية وخاصة وشركات، بهدف تأهيل خريج متكامل وإكسابه مهارات متعددة، لمواجهة تحديات سوق العمل.

ولفت التقرير إلى فعاليات الملتقى المصري البريطاني الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد وزير التعليم العالي توقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والبريطانية لإنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية، وتوقيع اتفاقيات مشتركة بين الجانبين المصري والبريطاني في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيع العقد النهائي لإنشاء فرع جامعة شرق لندن بالجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية، وتوقيع اتفاقية لإنشاء فرع جامعة أدنبره نابيير، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة إسكس البريطانية، وتوقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمجلس الثقافي البريطاني، وتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة إسكس لإنشاء فرع لها بمصر، وتخفيض 30 % من قيمة مصروفات الطلاب المصريين الدارسين بها.

وأشار التقرير إلى افتتاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات يوم «كن مستعدًا التوظيفي»، والذي يعد أحد فعاليات مبادرة «كن مستعدًا» Be Ready كأحد أنشطة برنامج «التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف» وهو برنامج يتم تنفيذه برعاية وزارة التعليم العالي وبدعم من المملكة المتحدة وينفذه مكتب منظمة العمل الدولية، مستعرضا دور الوزارة والجامعات المصرية في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، لافتا إلى تسجيل أكثر من 18 ألف طالب في مبادرة كن مستعدا من 20 جامعة مصرية.