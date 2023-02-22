رئيس جامعة عين شمس يكشف تفاصيل توسعات أكاديمية القلب

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، منذ قليل، وحدات الرعاية المركزة الجديدة والقسم الداخلي الجديد بأكاديمية القلب، في مستشفيات جامعة عين شمس ( الدمرداش)، والذي تم إنشائه بالتعاون مع مؤسسة صحتنا، بتكلفة بلغت نحو 17 مليون جنيه.

مستشفيات جامعة عين شمس

وفي كلمته أثناء حفل الافتتاح، أشار رئيس جامعة عين شمس إلى أنّ أكاديمية القلب تعمل على تقديم خدماتها لعلاج المرضي غير القادرين، ويشرف على علاجهم نخبـة مـن خيرة الأطباء والاستشـاريين المتخصصيـن فـي أمـراض وجراحات القلـب والصدر، موضحا أنّ أكاديمية القلب تعد أول مستشـفى جامعي حاصـل علـى الاعتمـاد والتسـجيل بالهيئـة العليا للاعتماد والرعاية الصحية GAHAR، والذى يتيح للمستشفى تقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد المتيني، أنّ التوسعات الجديدة ستساهم زيادة القدرة الاستيعابية لأكاديمية القلب، التي تستقبل سنويا نحو ما يقرب من 17000 حالة بالعيادات الخارجية، 2500 عملية قسطرة قلبية، 1200عملية جراحة قلب كبار، 600 عملية جراحة قلب أطفال، 400 عملية جراحة صدر،200 عملية منظار صدر، 100عملية قسطرة مخية، ليصل إجمالي عدد المرضى المستفيدين سنويًا 22000 حالة.

«الغنام»: توفير أعلي معايير الجودة

ومن جانبه، أشار الدكتورمحمد الغنام، مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب «أكاديمية القلب»، إلى أن العمل على توفير أعلي معايير الجودة والخدمة، يأتي في مقدمة أولويات مستشفيات الجامعة، وتسعي لتنفيذه من خلال الإمكانيات المتاحة لدينا من موارد وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، التي تستهدف قطاع الصحة، بما يعود بالنفع على المواطن المستفيد النهائي من الخدمة.

وفى السياق ذاته، تحدث عمرو شاكر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا، عن التوسعات الجديدة بأكاديمية القلب، قائلا إنّ هذا المشروع يأتي في إطار التعاون القائم بين المؤسسة ومستشفيات جامعة عين شمس، الذي بدأ في عام 2018، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، والتي سبق أن أسفرت عن توفير احتياجات وحدة السكتة الدماغية من الأجهــزة الطبيــة، بتكلفة تصل الي 53 مليون جنيه، وبطاقــة استيعابية للوحدة تبلغ واحد وعشرين ســرير رعاية مركزة بكل التجهيزات الطبية اللازمة، والتي تنفرد مصر بحصولها على الاعتماد الألماني.

وأضاف شاكر أنّ مؤسسة صحتنا تضع معايير محددة لاختيار المستشفيات التي تساهم في تطويرها، حتي تضمن الاستدامة لهذه المشروعات الهامة، مشيرا إلى أنّ المؤسسة ساهمت بأكثر من 106 مليون جنيه، لدعم المستشفيات الجامعية في مصر، وذلك من مجموع 163 مليون جنيه، وهو حجم اسهامات مؤسسة صحتنا، بالتعاون مع شركائها من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني منذ نشأة المؤسسة حتي الأن، مشيرا إلى أنّ عدد المرضي المستفيدين من هذه الخدمات حوالي 814 ألف مريض، وتستهدف المؤسسة زيادة هذا الرقم إلى مليون بحلول عام 2025.