«دار مصر» تكرم حفظة القرآن في الشروق احتفالا بذكرى المولد النبوي

نظم مجلس إدارة مسجد الرحمن الرحيم بدار مصر بالشروق، بقيادة أسامة السيسي، رئيس مجلس الإدارة، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور قيادات وزارة الأوقاف، يتقدمهم الشيخ أسامة جبريل والدكتور محمد علي عبد المعطي، والشيح علاء شبل وعلاء فوزي والسيد المهدي إمام المسجد، وشهدت تكريم الأطفال من حفظة القرآن الكريم.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وفي بداية اللقاء، رحب « السيسي» بالحضور، مؤكدًا أنّ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يعد من أسباب الفرح والسعادة والسرور، وعلينا أن نعمل على تعليم أولادنا سنته الطاهرة، وأن نغرس في صغارنا القيم الإسلامية التي جاء بها الرسول الكريم.

وقال الدكتور محمد علي عبد المعطي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إنّ مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو يوم مولد الإنسانية كلها، لأنه صلى الله عليه وسلم، أضاء الكون بمولده، وبما جاء به من تشريعات ما زالت تُدّرس وتأخذ بيد الإنسانية إلى الطريق القويم، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لمكارم الأخلاق، واحترام الحقوق والحريات، ودعم المحتاجين، ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وذوي الهمم، وبسط يد المحبه للناس كافة، ونشر روح الطمأنينة بين الناس.

من جهته، أعلن الشيخ أسام جبريل مدير إدارة الشروق وبدر، أن وزارة الأوقاف، لا تدخر جُهدا في إطعام المحتاجين، ونشر سماحة الإسلام بين الناس، من خلال القوافل الدينية والدروس والخُطب، ومن خلال المبادرات الني تدعمها الوزارة لمساعدة المحتاجين.

النبي أمرنا بمساعدة المحتاجين

وأضاف الشيخ علاء شيل المفتش بإدرة الشروق، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويساعد المحتاج والضعيف، وعلينا أن نستلهم هذه الروح خلال تعاملاتنا اليوميه مع الناس، حتي ننعم بالسكينة، وتعم روح المحبة بين البشر.

وفي ختام اللقاء، وزع أعضاء مجلس إدارة المسجد، بالتعاون مع مجموعة عمل دار مصر الهدايا التذكارية على الأطفال من حفظة القرآن الكريم، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح والسداد، والعمل على طاعة الله، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم.