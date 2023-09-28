خبير أثري: المصري القديم كان لديه نظرة بعيدة وفلسفية حول فكرة العالم الآخر

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية في جامعة القاهرة، إن سقارة كانت جبانة مهمة للغاية في الدولة القديمة «عصر بناة الأهرامات»، إذ ضمت مقابر للدفن وآثار ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ، حتى نهاية العصرين الروماني والحديث.

أهمية المقابر بالنسبة للمصري القديم

وأضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»، أن دير الأنبا إرميا آخر ما جرى بنائه في سقارة، ويرجع للقرن الخامس الميلادي، مشيرا إلى أن المصري القديم كان ينظر للمقبرة على كونها البيت الخاص به في العالم الآخر، وكان يهتم بها للغاية، فكان أي ملك يجلس عى العرش يبدأ في عمل المقبرة الخاصة به سواء على شكل هرم أو جبانة.

البعث والخلود أساس الحضارة المصرية

وأشار إلى أن المصريين القدماء كانوا يهتمون بالمقابر للغاية اعتقادا منهم أنها المكان الذي سيُبعث منه بعث خالد، موضحا أن البعث والخلود أساس الحضارة المصرية القديمة، وكان المصري القديم له نظرة بعيدة للغاية وفلسفية حول فكرة العالم الآخر والبعث مرة أخرى والحساب والعقاب.