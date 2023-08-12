متحف الكرنك.. جوهرة الحضارة المصرية القديمة في قلب الأقصر (فيديو)

أعاد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عبر صفحته الشخصية على منصّة التواصل الاجتماعي، منشورا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول متحف الكرنك بالأقصر.

وتضمن محتوى المنشور، «استعد للسفر عبر الزمن والغوص في عالم الفن والتاريخ في متحف الكرنك المفتوح، اكتشف جوهرة الحضارة المصرية القديمة في قلب الأقصر، واستعد لتجربة لا تُنسى تحاكي أروع الأعمال الفنية المصرية القديمة».

عجائب العالم القديم والتأمل في المعابد الرائعة

كما تضمن المنشور «امتلك الفرصة للوقوف وسط عجائب العالم القديم والتأمل في المعابد والمباني الرائعة التي تعكس تفوق الفن المصري القديم، استمع إلى نبض الحضارة وهي تتحدث من خلال الأعمدة المزخرفة والنقوش الدقيقة والتماثيل الضخمة التي تزين الموقع».

الحضور الروحي لأروع الفنانين والحرفيين القدماء

وأضاف «هنا، ستشعر بالحضور الروحي لأروع الفنانين والحرفيين القدماء، وستنغمس في الجمال الأثري والروعة التي تحملها هذه الأماكن التاريخية، تشعر بالإلهام والإعجاب أمام تراث مصر الفريد الذي يعبر عن عبقرية العقول البشرية».

وبحسب الفيديو «في متحف الكرنك المفتوح، ستحظى بفرصة نادرة للتواصل مع الماضي والاستمتاع بجمال الفن القديم الذي يحفظ الذاكرة والهوية الوطنية. استعد لرحلة ساحرة ومدهشة تأخذك في رحلة لا تُنسى إلى عالم الأساطير والجمال في قلب الأقصر».