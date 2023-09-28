رئيس «الرقابة الصحية»: التقرير النصف سنوي يركز على احترام المريض

تحدث الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عن التقرير النصف سنوي الصادر من الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة، قائلا: «المرض من أصعب التجارب التي يمر بها أي إنسان، والمواطن المصري البسيط يدعو بالستر والصحة، لأنه مرتبط بذكريات من الألم ورحلة علاجية صعبة حتى يستعيد حالته الطبيعية مرة أخرى».

أهمية التقرير النصف سنوي

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «تجربة المريض التي تُقاس من خلال هذا التقرير تعبر عن رحلة العلاج وكل ما يمر به أو أسرته وما يتأثرون وما يشعرون به أثناء الحصول على الرعاية الصحية».

رحلة العلاج بين المريض والنظام الصحي

وتابع، أن التقرير يتناول مجموعة من التفاعلات التي تحدث خلال رحلة العلاج بين المريض والنظام الصحي كله وعلى رأسه مقدم الخدمة الطبية، وهنا يأتي دور جميع المسؤولين عن جودة وسلامة الخدمة الصحية، حيث يتم بذل أقصى جهد ممكن حتى تحقق تجربة العلاج راحة وسلامة واحترام المريض وتستجيب لتفضيلاته ورغباته وتقدم الدعم النفسي له وتسهل حصوله على الخدمة وتلبي احتياجه للإحساس بالأمان أثناء إقامته بالمستشفيات أو وحدات الرعاية الأولية في المستشفيات وغيرها.