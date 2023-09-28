ماذا حدث بعد بكاء الطالبة غادة أمام الرئيس؟.. تلقت عرضا للعمل

«الرئيس وعد فأوفى وتلقيت عرضًا من جامعة برج العرب التكنولوجية» هكذا روت الطالبة غادة عبد الله الأولى على قسم الإعلام بكلية التربية النوعية ببنها ما حدث لها بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشفت الطالبة عن تفاصيل لقائها بالرئيس في مراسم مسيرة خريجي الجامعات المصرية وطابور عرض الخريجين في استاد قناة السويس بالإسماعيلية، حيث اخترقت الصفوف لتصل له وهي تبكي، فهدأ من روعها وكلف وزير التعليم العالي بحل مشكلة تعيينها.

مشاهد بعد لقاء الطالبة مع الرئيس

وأوضحت «عبدالله» في تصريحات لـ«الوطن» أن ما حدث بعد لقاء الرئيس كان بمثابة حلم لايصدق ولم تتوقعه، إذ طلب منها الرئيس الجلوس بجواره ليقوم أحد الوزراء ويترك مكانه لها، وتحدث معها الرئيس بأبوة وأكد لها حل مشكلة تعيينها وتوفير فرصة عمل كباحثة.

وأضافت الطالبة: «عقب اللقاء التقيت وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، وأعطاني رقم هاتفه المحمول للتواصل وكلف المسؤولين بالوزارة بحل المشكلة، وتوفير فرصة عمل، وبعد اللقاء فوجئت بعرض من رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية للعمل بالجامعة كباحثة، وتحدد لي موعد الأحد المقبل للذهاب ومقابلته بالجامعة وتقديم أوراقي للعمل».

وأكدت أنها تلقت أيضا اتصالًا من الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها للاطمئنان عليها، والتأكيد أنها ابنة للجامعة وستلقى كافة أوجة الرعاية، وبابه مفتوح أمامها في أي وقت.

وتابعت: «تلقيت اتصالين من مندوبين برئاسة الجمهورية عقب الحفل مباشرة، أكدا فيه تكليفهما من الرئيس بالاطمئنان علي والتأكيد أن الرئيس أمر بحل مشكلتي، وقالا لي أن الرئيس أكد أنك مثل ابنائه»

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اخترقت الصفوف بعفوية للوصول للرئيس

وأضافت أنها بكت أمام الرئيس بعد أن طلبت منه تعيينها، مشيرة أنها لم تشعر سوى وهي تخترق صفوف الطلاب وتتوجه إليه، ولم تشعر بأي رهبة وهي تقف بين يديه، مشيرة إلى أن سبب بكائها لم يكن خوفًا من الرئيس أو كسر البروتوكول بل بسبب الهيبة من الموقف وتفاعل الرئيس مع حديثها.

كان الرئيس السيسي شهد تكريم مجموعة من أوائل الطلاب والمتفوقين، في رسالة تأكيد وعرفان للعقول المصرية النابغة وأن الدولة المصرية تقدر العلم والتعلم والبحث العلمي، وتهتم بكل المتفوقين وتمكن المصريين في كل المجالات والقطاعات وتنهض بعقول شبابها.

يذكر أن وفد من أوائل طلاب كليات جامعة بنها شارك في الاحتفالية، وفازت الطالبة مريم على محمد شريف عن قطاع الآداب حيث تم تكريمها خلال الإحتفالية، فيما وجه رئيس جامعة بنها التهنئة للطالبة وجميع أوائل الخريجين لتخرجهم وتفوقهم دراسيا متمنيا لهم جميعا حياة عملية موفقة.