أزمات بالجملة تحاصر الأهلي واتحاد جدة بالمونديال.. ماذا ينتظر الثنائي؟

لن يكون طريق الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية مفروشًا بالورود، فمنذ الدقيقة الأولى يبدو أن الأزمات ستكون رفيقًا للطرفين في الرحلة المونديالية، التي ستنطلق خلال الفترة بين 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر المقبل.

ضغط المباريات يعكر صفو الأهلي

الأهلي يملك النصيب الأكبر من الأزمات التي قد تعكر صفو الرحلة إلى السعودية، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما بات مهددًا بفقدان لاعبيه الدوليين، مثلما حدث في النسخة المنقضية من البطولة، عندما شارك أمام مونتيري المكسيكي دون 5 من لاعبيه الدوليين الأساسيين، بسبب التزامهم بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون عام 2022.

بيتسو موسيماني مدرب الفريق حينها، اتخذ قرارًا باستدعاء جميع العناصر الدولية، بعد انتهاء رحلة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا إلى معسكر الأهلي، من أجل المشاركة أمام بالميراس البرازيلي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأخير، بسبب سوء مستوى الأهلي، الذي عانى من الإجهاد وضغط المباريات.

هل يصر فيتوريا على استدعاء لاعبي الأهلي؟

الأهلي في طريقه لمواجهة الأزمة ذاتها مرة أخرى، في ظل التزامه بالمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الإمارات، خلال الفترة بين 23 إلى 29 ديسمبر، لأول مرة بنظام الـ4 أندية، بسبب التزامه بالمشاركة في كأس العالم للأندية الذي ينتهي يوم 22 من الشهر ذاته، أي قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.

فيما يستعد منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها في ديسمبر، إذ يبدأ بمواجهة جيبوتي ثم سيراليون، وذلك خلال الفترة بين 13 حتى 21 من شهر نوفمبر، بمشاركة لاعبي الأهلي، خاصة أن روي فيتوريا مدرب الفراعنة، أكد عدم وجود نية لاستبعاد لاعبي المارد الأحمر في الفترة المقبلة، لتفادي المعاناة التي واجهها أمام تونس وديًا.

الإصابات تحاصر الأهلي قبل البطولات القارية

الإصابات أزمة جديدة اقتحمت القلعة الحمراء منذ بداية الموسم الجاري، بعد سقوط صلاح محسن في فخ الإصابة بالعضلة الخلفية، فيما يعاني ياسر إبراهيم من إصابة عضلية أيضًا، ويواجه محمود عبدالمنعم كهربا إصابة في العضلة الضامة، وأخيرًا الوافد الجديد الذي يعاني من إصابة في الركبة، بعد تألقه في المباريات الافتتاحية للموسم الحالي.

جماهير اتحاد جدة على قائمة الانتظار قبل لقاء الأهلي

أزمة اتحاد جدة بدأت قبل أيام قليلة، عندما واجهت جماهير العميد صعوبة في حجز الدفعة الأولى من التذاكر، بسبب الضغط الكبير من قبل جماهير المارد الأحمر، على حجز تذاكر المباراة المتوقعة بين الفريقين، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طرح التذاكر على الموقع الرسمي، لتتخطى قائمة الانتظار أكثر من 200 ألف طلب.

يعاني اتحاد جدة في الوقت الحالي، من إصابة تبعد كريم بنزيما عن المشاركة في المباريات، بعد إصابته في عضلة الفخذ اليمنى، ويغيب على إثرها فترة لا تقل عن 7 أيام، من أجل التأهيل والعودة، وتعد الإصابة الثانية في وقت قصير، الأمر الذي يثير حالة من الخوف بين جماهير قلعة النمور، حول جاهزيته لخوض المباريات المرتقبة في كأس العالم للأندية وخاصة مباراة الأهلي، حال تخطي عقبة أوكلاند في المباراة الافتتاحية.