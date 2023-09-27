كيف تطلع على كشف حسابك في البنك الأهلي بالمجان؟.. اعرف الطريقة

كشف البنك الأهلي المصري، أنه يمكن للعملاء التمتع مجانًا بالاطلاع على كشوف الحسابات، عن طريق خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل، وذلك عند الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات، وإيقاف طباعة كشف الحساب الورقي.

ونرصد في السطور التالية، كيفية الاشتراك في الخدمة لإمكانية الاطلاع على كشوف الحسابات بالمجان.

كيفية الاشتراك في الخدمة

- ادخل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك واضغط على «تنفيذ».

- سيصلك رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.

- اكتب الرمز في خانة «ادخل رمز التحقق» واضغط على «تنفيذ».

- ادخل/ حدث البريد الإلكتروني الخاص بك.

- حال تحديث البريد الإلكتروني، ادخل البريد الإلكتروني المراد تسجيله وتأكيد إدخاله مرة أخرى واضغط على التحقق من البريد.

- سيصلك بريد إليكتروني يحتوي على رمز الأمان OTP مع التأكد من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة(Junk Folder) .

- اكتب رمز الأمان OTP في الخانة المخصصة لذلك واضغط على تنفيذ.

الاطلاع على كشف الحساب بالمجان

- اختر الاشتراك في الخدمة وفقا للمنتجات التي لديك سواء حسابات بنكية فقط، بطاقات ائتمان فقط، حسابات بنكية وبطاقات ائتمان.

- يتم التأشير على أوافق على الشروط والأحكام، ويتم الضغط على تنفيذ بعد الاطلاع على شروط وأحكام الخدمة الموضحة بالرابط الموجود أدناه.

يذكر أن سيتم إرسال كشف الحساب للبطاقة الائتمانية على البريد الإلكتروني المحدث، اعتبارًا من الدورية التالية وذلك فور تسجيل الاشتراك بخدمة كشف الحساب الإلكتروني.