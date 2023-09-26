أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري.. تصل إلى 22%

يبحث الكثير عن ‎أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي، حيث يوفر البنك الأهلي المصري، مجموعة منوعة من المنتجات البنكية والأوعية الادخارية، لكل العملاء والفئات من المواطنين، وتأتي من شهادات ادخار البنك الأهلي ضمن هذه المجموعة من الأوعية الادخارية، لتناسب كل احتياجات العملاء لادخار واستثمار مدخراتهم.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي.. الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- سعر العائد على شهادة الادخار: 19% شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- سعر العائد على الشهادة: 22% في السنة الأولى، 18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي.. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- سعر العائد على الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- سعر العائد على الشهادة: 12.25% شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي.. شهادة أمان المصريين

- سعر العائد على الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه.