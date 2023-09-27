عاجل| إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة سان جورج بدوري الأبطال

غاب رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، قبل مباراة سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي تقام مساء الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

إصابة رضا سليم في الركبة قبل مباراة الأهلي وسان جورج

أكد مصدر داخل نادي الأهلي، لـ«الوطن سبورت»، أن رضا سليم يعاني من إصابة في الركبة وغاب عن التدريبات الجماعية للفريق، وسيجري حسم موقف مشاركة اللاعب في مباراة بطل إثيوبيا، بعد خضوعه لفحص طبي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابع: «من المتوقع حسم موقف رضا سليم لاعب الأهلي من مباراة سان جورج الإثيوبي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فور ظهور الفحص الطبي خلال ساعات».

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