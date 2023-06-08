مي فاروق تطرب الجمهور بأغاني زمن الفن الجميل مع منى الشاذلي الليلة

تحل اليوم، الفنانة مي فاروق، ضيفة على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc.

مي فاروق تطرب الجمهور الليلة مع منى الشاذلي

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة «cbc» على «فيس بوك»، برومو حلقة مي فاروق، مع منى الشاذلي، وعلقت عليه: «حلقة كلها طرب وسلطنة، انتظروا مي فاروق الليلة 9 مساءً على CBC، حلقة كلها طرب وسلطنة، انتظروا مي فاروق في معكم منى الشاذلي».

وظهرت مي فاروق، خلال البرومو وهي تغني «على حسب وداب» و«يا هوى»، للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وتحدثت عن استقالتها من دار الأوبرا المصرية.

وكانت مي فاروق، احتفلت منذ يومين بنجاح أغنيتها الجديدة «افتكرلك إيه» عبر حسابها على «إنستجرام»، وتصدرها تريند «يوتيوب»، إذ نشرت بوستر الأغنية، وعلقت: «افتكرلك إيه.. تتصدر الترند على يوتيوب، شكرًا جمهوري الغالي».