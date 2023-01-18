تردد قناة الشاشة كلاسيك 2023 لمشاهدة أعمال زمن الفن الجميل

تعرض قناة الشاشة كلاسيك مجموعة مختارة من الأعمال السينمائية القديمة، التي قدّمها نجوم الزمن الجميل، من فترة الثلاثينيات وحتى سبعينيات القرن الماضي، وتتنوع هذه الأعمال بين مسلسلات وأفلام، كوميدية ودرامية وأكشن وغيرها.

تردد قناة الشاشة كلاسيك 2023

وفيما يلي تردد قناة الشاشة كلاسيك 2023، لمحبي الأعمال الكلاسيكية، كما يلي.

- تردد الشاشة كلاسيك 2023، 12562، عمودي، 27500.

- تردد قناة الشاشة دراما 11594، عمودي، 27500.

- تردد قناة الشاشة سينما، وكوميدي، على 11954، عمودي، 27500.

تردد قنوات DMC

ونجحت شبكة قنوات DMC في جذب ملايين المشاهدين داخل مصر وخارجها، نظرا للأعمال المتنوعة التي تقدّمها الشبكة دائما، خاصة الأعمال الدرامية الجديدة، كما تنافس بقوة على تقديم أعمال درامية جديدة خارج موسم رمضان، وآخرها مسلسل «وبينا ميعاد»، الذى يضم نخبة من الفنانين، منهم بسمة، وصبري فواز، وشيرين، ووفاء صادق، ومدحت صالح.

قناة DMC

تردد 12092، معدل الترميز27500، رأسي.

تردد قناة DMC دراما

التردد: 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.