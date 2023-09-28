«بحوث الإلكترونيات» يتابع نسب تنفيذ مشروعات المدينة العلمية

استقبلت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي، المهندس هيثم مازن، عضو الأمانة العامة لمتابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء؛ للوقوف على نسب التنفيذ في المشروعات الجارية بالمعهد والمدينة العلمية والغرفة النظيفة، وتذليل أي معوقات أمامها، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.

معهد بحوث الإلكترونيات

في مستهل اللقاء، قدّمت الدكتور شيرين محرم، عرضًا مرئيًا حول المعهد والأقسام العلمية التي يضمها، والمعامل البحثية المركزية والمتخصصة، فضلًا عن عرض الخدمات التي يتم تقديمها من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات (STPERI) التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات كأول مدينة علمية وتكنولوجية متخصصة في أبحاث وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مصر.

وخلال فعاليات اللقاء، رافقت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، المهندس هيثم مازن في جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ لتجهيزات ومباني المعهد، والأعمال الإنشائية والتجهيزات الجارية بمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، ومتابعة مشروع إنشاء الغرفة النظيفة لصناعة أشباه الموصلات، حيث جرى رصد أهم التحديات والمتطلبات اللازمة لاستكمال تلك المشروعات.

وزارة التعليم العالي

وخلال الجولة، تفقد المهندس هيثم مازن المعامل المركزية بالمعهد، ومنها: معمل تصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة، معمل النمذجة والتصميمات، معمل معالجة المخلفات الإلكترونية، معمل الأبحاث وتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، معمل قياس معدل الامتصاص النوعي، معمل الواقع التخيلي والمعزز، معمل تصنيع وقياس دوائر الموجات الملليمترية.

وأوضحت الدكتور شيرين عبدالقادر، أنّ هناك بعض المتطلبات اللازمة والضرورية لاستكمال الأعمال بمشروعات معهد بحوث الإلكترونيات، تمهيدًا لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء من خلال المهندس هيثم مازن، مشيرة إلى وضع مقترح للحلول اللازمة لها.