«الأعلى للجامعات» يصدر قرارات قبل انطلاق الدراسة.. أبرزها جاهزية المستشفيات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات وتوجيهات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

اجتماع الأعلى للجامعات

وتستعرض «الوطن» أبرز التوجيهات والقرارات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، أمس، في النقاط التالية:

- توجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات الصرية بجامعة قناة السويس.

- المجلس ثمن تكريم الرئيس السيسي لأوائل الخريجين من الجامعات المصرية لأول مرة في تاريخ الجامعات.

- المجلس يقدر التوجيهات بشأن إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، وتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعمًا لمبادرة الابتكار والإبداع.

- وجه المجلس الشكر إلى أسرة جامعة قناة السويس على الجهد المشرف للجامعة في الإعداد و التنظيم للاحتفالية.

- ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة.

- ضرورة استعدادات الجامعات والمعاهد لبدء العام الدراسي 2023-2024، وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية.

- وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

- ضرورة جاهزية كل المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.