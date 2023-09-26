وزير التعليم العالي: مراكز الإبداع بالجامعات تدرب الطلاب على احتياجات سوق العمل

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المهارات المكتسبة للطلاب في الجامعات حاليًا تركز على احتياجات سوق العمل، ويجرى حاليا تدريب الطلاب على المهارات التي تبحث عنها الشركات بالتعاون مع القطاعات الصناعية والتجارية، لافتا إلى أن الجامعات تتضمن مراكز للإبداع تكسب الطالب المزيد من المهارات.

التحول الرقمي

وأوضح «عاشور» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، أن هناك العديد من الشركات تعمل مع الجامعات في برامج دراسية مشتركة لإكساب الطالب المهارات التي تحتاج إليها، وترتقي بمستواه في التكنولوجيا والتحول الرقمي، لافتا إلى أن هناك العديد من المهارات تؤكد الوزارة من خلال الجامعات على الطلاب التدريب عليها قبل التخرج.

برامج متعددة التخصصات

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الجامعات الأهلية تتضمن برامج بيانية جديدة وبرامج متعددة التخصصات، لتتخطى الجانب الأكاديمي وترتبط بالشركات والقطاع الصناعي وتعلم الطالب مهارات التكنولوجيا، لافتا إلى أن الطالب يتم تدريبه على التغيرات السريعة في سوق العمل.