طلاب جامعة النيل الأهلية: فرحتنا كبيرة بالتكريم من الرئيس السيسي

قدم طلاب جامعة النيل الأهلية الأوائل، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على فكرة «الاحتفال بتفوق طلاب مصر»، وذلك لإيمانه بدور طلاب الجامعات وخريجيها في الحياة العامة، وحرصه الدائم على التواصل مع شباب مصر، وأكدوا أن فرحتهم كبيرة ولا توصف بهذا التكريم الذي يعد تتويجا لمسيرتهم الدراسية قبل الدخول في غمار الحياة العامة طبقا لتخصصاتهم.

وقدم طلاب جامعة النيل بمناسبة الاحتفال بتفوق طلاب مصر الشكر إلى الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، وعمداء الكليات ورؤساء ومديري المراكز البحثية ولذويهم على دعمهم ومساندتهم خلال مراحل حياتهم التعليمية وحتى تخرجهم من الجامعة.

رئيس جامعة النيل: السيسي مؤمن بدور الجامعات الاهلية في خدمة المجتمع

وعاهد طلاب جامعة النيل الأهلية، المكرمين الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة العمل وبذل الجهد في الحياة البحثية والعلمية، للوصول بمصر إلى صدارة الدول فيما يتعلق بمجالات تخصصاتهم البحثية والأكاديمية.

في ذات السياق، قدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، الشكر والتحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاهتمامه وإيمانه بقيمة العلم والعلماء وأهمية التعليم في تقدم حياة الدول والأمم، واهتمامه المستمر بقضايا وأحوال التعليم العالي والعمل على تطويره، خاصة فيما يتعلق بجودة التعليم وإيمانه بثقافة التعلم وضرورة تقديم تعليم يواكب متطلبات سوق العمل الحالي.

وقال إننا أمام رئيس مؤمن بأهمية الجامعات الأهلية ودورها في المجتمع وخدمة الاقتصاد الوطني والتكنولوجيات الراهنة، الأمر الذي كان من شأنه إصدار قرار بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة.

وقدم رئيس جامعة النيل الأهلية، التهنئة لكل طلاب مصر المتفوقين، معربا عن تقديره لفكرة «الاحتفال بتفوق جامعات مصر»، التي من شأنها تحفيز طلاب الجامعات على التفوق الدراسي والعلمي حتى يتسنى لهم المشاركة في خدمة بلادهم، وأن يكونوا ضمن دائرة المتفوقين ممن يتم تكريمهم، كذلك تحفيز الجامعات فيما بينها على المنافسة القوية في برامجها الطلابية والبحثية.

وأكد أن الجامعات الأهلية هدفها تعويض الفجوة فى القطاع التكنولوجي، وأهمية الرقمنة ودورها في سوق العمل في الداخل والخارج، وهو ما تحاول دوما جامعة النيل الأهلية أن تقدمه، حيث أنشأت مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية، وقدمت للمجتمع خريجا قادر على الاندماج في سوق العمل في كل الشركات والتخصصات.