وظيفة خالية في جامعة النيل الأهلية.. الشروط والتقديم

أعلنت جامعة النيل عن حاجتها لأخصائي توظيف، للعمل في مدينة الشيخ زايد، للترويج للجامعة من خلال مجموعة واسعة من الأحداث والمبادرات على المستويين الجامعي والدراسات العليا، فضلا عن التخطيط والإعداد والتنسيق وإدارة مجموعة متنوعة من الأحداث كجزء من برنامج التوظيف للطلاب في كل المراحل.

وأوضحت جامعة النيل، أنه يجب على الراغب التقديم في الوظيفة إدارة المنصات الترويجية بما في ذلك إدارة علاقات العملاء والقنوات الاجتماعية (Instagram وFacebook وTikTok) والقنوات الرقمية بما في ذلك موقع الويب لتعزيز تجربة المستخدم.

كما تتطلب الوظيفة التعاون مع الزملاء في الكليات والقبول والمكاتب الدولية والاتصالات والتسويق، فضلا عن تحديد الفرص المتاحة للترويج لجامعة النيل أمام الجمهور المحتمل في المرحلة الجامعية والدراسات العليا وتفعيل تلك الأفكار والفرص المبتكرة.

وذكرت جامعة النيل عبر موقعها على منصة «لينكد إن»، أن الوظيفة تتطلب كذلك إعداد التقارير والمقترحات المتعلقة بأنشطة التوظيف والتوعية والرد على استفسارات الطلاب والمدارس.

متطلبات الوظيفة

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المجال ذي الصلة

- من الأفضل أن يكون لديك خبرة عمل ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات.

- خبرة في واحد أو أكثر مما يلي: المبيعات / التسويق / العلاقات العامة / توظيف الطلاب أو إرشاد مهني.

- يجب أن يتمتع المرشحون بمهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين ومهارات الاتصال والإدارة، أن يكونوا مديري مشاريع أكفاء ولديهم القدرة على إكمال المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

- قدرة يمكن إثباتها على العمل مع تقنيات رقمية متعددة وفهم قوي لتكنولوجيا الهاتف المحمول والويب.

- القدرة على تطوير وتخطيط وتنفيذ الأهداف قصيرة وطويلة المدى.