محمود محيي الدين يتسلم رئاسة مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية

شهدت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، فاعليات حفل تسليم وتسلم رئاسة مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، والتي انتقلت من عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إلى الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك في حضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس للجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، ولفيف من كبار الشخصيات العامة.

رئاسة مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية

خلال فاعليات الحفل أشاد الجميع بالدور الذي قام به عمرو موسى، خلال فترة رئاسته لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية لمدة 8 سنوات، وما شهدته الجامعة من نمو وتقدم في العملية التعليمية ومواكبة تطورات العلم الراهنة، وتفاءل الجميع خيرا بتقلد الدكتور محمود محيي الدين رئاسة مجلس أمناء الجامعة لفترة جديدة تصل إلى 4 سنوات، لما له من خبرات متنوعة محلية وإقليمية ودولية، ولخبراته في مجالات عديدة تتشابك مع تخصصات جامعة النيل الأهلية وتوجهاتها الوطنية والعالمية.

من جانبه أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال، مُعربًا عن خالص تهنئته للدكتور محمود محيي الدين على توليه منصب رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، ومتمينًا لأسرة الجامعة دوام التوفيق والنجاح، كما قدم الشكر لعمرو موسى على جهوده المتميزة طوال فترة رئاسته للمجلس والتي استمرت لمدة 8 سنوات.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس أمناء الجامعة، في اتخاذ القرارات التي من شأنها تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون الكامل والبناء بين جامعة النيل الأهلية وباقي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والبحثية.

وفي كلمته قدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عظيم الشكر إلى عمرو موسى، على الفترة التي قضاها كرئيس لمجلس أمناء الجامعة، وقد شهدت هذه الفترة عددا من الإنجازات المتعددة، وحصدت فيها الجامعة مجموعة من الجوائز المتنوعة.

في سياق متصل، أعرب الدكتور محمود محيي الدين، عن سعادته بتقلده رئاسة مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية لفترة جديدة، معربا عن تمنياته بأن يكون لجامعة النيل الأهلية دور كبير في المشهد العلمي والبحثي وفي مجالات ريادة الأعمال والابتكار خلال الفترة القادمة، وأن تحظى بمكانتها التي تستحقها.