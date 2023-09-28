«بصيرة» تنظم كامب لتدريب الأطفال فاقدي البصر على الأنشطة اليومية (صور)

نظمت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية، والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، كامب لتدريب الأطفال من عمر 9 حتى 14 عاما من فاقدي وضعاف البصر، على آداء الأنشطة الحياتية اليومية بأنفسهم، وترسيخ قيم الاعتماد على النفس لديهم.

وشهد الكامب تدريب الأبناء على أنشطة الحياة اليومية عمليا، والاعتماد على أنفسهم على مدار اليوم بشكل كامل، وتولى التدريب فريق من مؤسسة بصيرة، واستمر الكامب لخمسة أيام متتالية.

وقالت دعاء مبروك، الخبيرة في مجال الإعاقة البصرية، وعضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المدير التنفيذي لبصيرة، إنّ التعاون مع البنك الأهلي لتنظيم الكامب بهذه الكيفية يأتي في إطار استراتيجية عمل تتعاون في تنفيذها المؤسستين، وترتكز على أهمية تأهيل وتدريب الأبناء من ذوي الإعاقات البصرية وفق أحدث البرامج التدريبية في العالم، بهدف أن يصبح الطفل ذوي الإعاقة البصرية معتمدا على نفسه مستقلا ذاتيا، ما يعني إعادة تقديمه إلى مجتمعه كفرد مساند منتج نافع.

وأوضحت مبروك، أنّ الكامب حقق نجاحات كبيرة للأبناء المشاركين ولأسرهم، وكان اختبار حقيقي اجتازه الأبناء، بجانب منحهم الثقة الكاملة من أسرهم فى تحركاتهم اليومية دون الخوف عليهم الذي يصل أحيانا في بعض الأسر إلى حد الرعب.