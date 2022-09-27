«بصيرة» تحتفل بأول برنامج تعليم مستمر في مجال الإعاقة البصرية بمصر

نظمت مؤسسة بصيرة لدعم ذوي الاحتياجات البصرية يوما احتفاليا خاصا بمناسبة اليوم الأول لتدريس مقررات أول برنامج تعليم مستمر في مصر بمجال الإعاقة البصرية الذي يتم التدريس فيه وفق معايير دولية ويمنح الدارسين به دبلوم الدراسات العليا في مجال الإعاقة البصرية والمكفوفين.

أول برنمج تعليم مستمر للإعاقة البصرية

وأعلنت بصيرة عن إطلاقه بالتعاون مع جامعتي اسلسكا مصر ووسترن ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف تخريج إخصائيين محترفين مؤهلين وفق أحدث المعايير الدولية للتعامل مع أشخاص لديهم إعاقة بصرية على المستويين التعليمي والاجتماعي بالإضافة إلى مساعدتهم للاختلاط والاندماج في المجتمع.

وأوضحت دعاء مبروك المدير التنفيذي لبصيرة أن فعاليات اليوم الأول للبرنامج تضمنت تعريف الدارسين بالمناهج التي سوف يدرسونها التي تنوعت بين أثر الإعاقة بشكل عام والإعاقة البصرية بشكل خاص على الحياة الاجتماعية والنفسية للأشخاص ذوي الإعاقة والوسط المحيط وفي الشق الطبي تشريح العين وكيف تعمل العين والمنظومة الصحية في مصر والعالم وكيف تتعامل مع الإعاقة فضلا عن التشريعات الحاكمة لعلاقة الأشخاص ذوي الإعاقة بمجالات حياتهم المختلفة.

تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

وأشارت «مبروك»، إلى أن البرنامج يجمع بين خبرة مؤسسة بصيرة في مجال تأهيل أشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال مراكز التميز الخاصة بها كونها تعتبر الأولى من نوعها في مصر وخبرة جامعة اسلسكا مصر في بناء نماذج ناجحة في مجال التعليم المستمر بمصر وخبرة جامعة وسترن ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال دراسات ضعاف البصر والمكفوفين كونها واحدة من الجامعات الأفضل في العالم بهذا التخصص.

وأضافت «مبروك» أن من بين مزايا البرنامج التي تم شرحها للطلاب في اليوم الأول أن الحصول على الدبلومة يؤهل الدارس لكي يصبح متخصصا معتمدا دوليا في مجال الإعاقة البصرية فالبرنامج يمكن من الالتحاق باختبار الاعتماد الدولي الأمريكي والخاص بأكاديمية اعتماد أخصائي التأهيل البصري والتعليم (acverp).

حضر احتفالية اليوم الأول للتدريس فى البرنامج عدد من قيادات جامعة اسلسكا العالمية بباريس وأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج وعلى رأسهم الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس وعدد من قيادات وفريق عمل مؤسسة بصيرة من بينهم دعاء مبروك عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المدير التنفيذي لبصيرة فضلا عن الطلاب الملتحقين بالدبلومة وعددهم 25 طالبا يمثلون جهات مختلفة.