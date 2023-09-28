«المركزي» يطلق برنامجا لدعم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة

أعلنت مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات، إطلاق برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة المنسوجات المصرية والملابس الجاهزة، بالتعاون مع المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، وغرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات وبرعاية المصرف المتحد.

ويهدف البرنامج الذي يجري تنفيذه من خلال مركز تنمية سلاسل القيمة بالمبادرة ويستمر لمدة 3 أشهر ويشارك فيه 24 شركة صغيرة ومتوسطة من مختلف المحافظات، إلى التعامل مع التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر والمساعدة في خلق منتجات مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وتعمل على إحلال المنتج المحلي بدلا من المستوردة في السوق المحلي.

مبادرة رواد النيل

وتعقيبا علي انطلاق البرنامج، قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحدـ، إن مبادرة رواد النيل تعد إحدى المبادرات القومية التي تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي، للنهوض بقطاع ريادة الاعمال والشركات الناشئة المصرية والصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، وتقديم الدعم المصرفي وغير المصرفي لتعظيم دورهذا القطاع الواعد في خدمة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التنمية الشاملة.

تطوير قطاع الإنتاج والتصنيع

وأكد القاضي أن تنمية سلاسل القيمة والإمداد لها آثر كبير علي تطوير قطاع الانتاج والتصنيع، ودعم الصناعة المحلية، فضلا عن عملية ربط سلاسل القيمة والامداد بالمصانع الكبيرة لتقديم الدعم الفني لمورديهم، مما يساهم في تحديث اساليب الانتاج والمحافظة علي معايير السلامة مع الالتزام بالمعايير البيئية بالإعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن البنك يدعم اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكنولوجيا والتحول الرقمي في فتح أسواق جديدة من خلال التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وتحديد الأسواق التصديرية المناسبة، مما يساهم في تطوير سلسلة القيمة الخاصة بقطاع المنسوجات في مصر وجعلها تواكب معايير الجودة العالمية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تلائم متطلبات الأسواق الخارجية.

مراكز لخدمات تطوير الأعمال

وأوضح القاضي أن المصرف المتحد أطلق 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل لتقديم كافة خدمات الدعم للشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات ذلك بجانب نحو 68 منفذا بفروع المصرف المتحد تستهدف احداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية من خلال تطبيق الدراسات المعتمدة لتنمية سلاسل القيمة والامداد، فضلا تقديم الدعم المتكامل لسد الفجوات بين إحتياجات السوق المحلية والعالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن أهمية ريادة الأعمال وتمكين الشباب في نمو اقتصاديات الدول تزداد بشكل مطرد خاصة في مصر، والتي تعد دولة شابة حيث أن نحو 60% من تعداد سكان مصر في سن الشباب، الامر الذي يستلزم تخطيط جيد لإعطائهم القوة واكسابهم المهارات اللازمة لخلق بيئة عمل تؤيد نجاحهم وتدعمه مما يعود علي الدولة المصرية كلها بالخير في مسيرتها نحو التنمية المستدامة.

دعم الصناعة المحلية

من جانبها، أشارت دكتور هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل أن مبادرة رواد النيل بالمشاركة مع البنوك الراعية تركز بشكل أساسي على المشروعات والأنشطة التي تحتاجها السوق المحلية ودعم الصناعة المحلية وتوفير منتج محلي قادر على المنافسة، ليحل بدلًا من المنتجات المستوردة، بل والاتجاه نحو غزو الأسواق الخارجية والتصدير مما يساعد في تعزيز الناتج الإجمالي المحلي.

كما أكد المهندس محمد الكتاتني، مدير مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل على ان هذا البرنامج تم تصميمه ليخدم قطاع المنسوجات في مصر بعد دراسة الفجوات الأساسية بها مع شركاء المركز من المجلس التصديري والمصرف المتحد لمساعدة الشركات على مواكبة التغييرات العالمية.

وأكد الكتاتني أن مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل يهدف دائما لتمكين وتوطين الصناعات المصرية بناء على دراسات علمية وعملية مما يساعد الشركات علي التطور بشكل ملحوظ.

وأوضح أن هذا البرنامج بالتعاون مع المصرف المتحد والمجلس التصديري للملابس الجاهزة يعمل على دعم الأنشطة المتعلقة بالتصدير في مجالات عدة منها التسويق الرقمي وتحديد الأسواق التصديرية و التجارة الإلكترونية وخدمات ما بعد البيع.