رئيس «المصرف المتحد»: ثورة 30 يونيو أعادت تأسيس الجمهورية الجديدة على قواعد تنظيمية

قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن المصريين أثبتوا قدرات متفردة سطرت صفحات حاسمة من تاريخ الوطن على مر العصور، وفى القرن الـ21 استطاع المصريون تحقيق إنجازات ضخمة على أرض الواقع عقب ثورة 30 يونيو 2013 أعادت الوطن وقامت بتأسيس الجمهورية الجديدة على قواعد تنظيمية وتشريعية للحفاظ على مكتسبات الثورة واستثمارات القطاع الخاص وتحفز نمو الاقتصاد القومى.

وأضاف قائلاً إن سلسلة الإنجازات سريعة التحقيق من مشروعات قومية ضخمة فى مجالات حيوية تنعكس على حياة المواطن مثل: الصناعة - الزراعة - التجارة - الاستثمارات - تحلية المياه - تطوير ورفع كفاءة وإنشاء المئات من محطات المياه بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء الكبارى والطرق والأنفاق، والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف المجالات، فضلاً عن تطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمى والصحة والإسكان وحزم من الحماية الاجتماعية على عدد من المحاور.

ولفت إلى أن من بين تلك المحاور؛ التنمية الاقتصادية، أحد أهم الملفات التى قادتها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزى المصرى لإجراء عملية إصلاح شاملة ومخططة بهدف رفع معدلات التنمية وتحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتى، مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن وتحقيق رؤية مصر 2023.

وأشار إلى إقامة المدن الصناعية الجديدة بعدد من محافظات الصعيد بأولوية لمحافظات المثلث الذهبى لرفع معدلات التنمية وخلق مزيد من فرص العمل ورفع كفاءة المنتج المصرى وزيادة التنافسية عالمياً تحت شعار «صنع فى مصر».