المصرف المتحد يطلق 6 حملات ترويجية لخدمات البنوك بالعلمين ضمن مبادرة «المركزي»

أعلن المصرف المتحد، إطلاق 6 حملات ترويجية كبري للخدمات البنكية والمعاملات الرقمية المتميزة ضمن حملته الصيفية بطول منطقة الساحل الشمالي وبالتحديد بمدينة العلمين الجديدة تحت شعار «صيفك أحلى.. مع المصرف المتحد»، وذلك بهدف مساندة جهود الدولة والبنك المركزي المصري نحو تشجيع الاستثمار وتنشيط السياحة ونشر الخدمات البنكية علي طول الساحل الشمالي لمصر، كذلك تفعيل برامج المصرف المتحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونشر الثقافة المالية.

وتنقسم حملة «صيفك أحلي .. مع المصرف المتحد» إلى 6 حملات وهي كالآتي:

حملة المعاملات البنكية الرقمية

تتضمن خدمات الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبيل البنكي ومحفظة «UB» الرقمية، وأيضًا استخدامات تطبيق «انستا باي»، وكذلك حزمة من خدمات الصراف الآلي المتميزة والمنتشرة بقرى وتجمعات رئيسية اختيرت بعناية لتغطية منطقة الساحل الشمالي.

حملة البطاقات البنكية

حملة البطاقات البنكية بأنواعها المختلفة سواء الائتمانية أو المدفوعة مقدمًا، وتأتي على رأسها بطاقة «رخاء»، وكذلك بطاقات «دايموند»، وبطاقات «لكي» المخصصة للسيدات وبطاقة أجيال المخصصة للشباب، فضلًا عن البطاقة الوطنية ميزة، إضافة إلى باقة من العروض والتخفيضات الاستثنائية لمستخدمي بطاقات المصرف المتحد طوال فترة الحملة.

حملة الشهادات والأوعية الادخارية

الشهادات والأوعية الادخارية ذات العوائد المتميزة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي تناسب جميع شرائح المجتمع وتشجع على الادخار.

حملة التمويلات البنكية للأفراد والشركات

بمختلف أنواعها والتي تناسب كل احتياجات العملاء من خدمات تمويل عقاري وتمويل تعليمي وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، كذلك تمويل السيارات المستعملة والجديدة التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة.

- حملة نشر الثقافة البنكية والشمول المالي.

حملة «صيفك أخضر»

للتوعية والحفاظ على نظافة الشواطئ والتي تأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة.