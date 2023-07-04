رئيس المصرف المتحد: ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في مصر إلى 30 مليار دولار

كشف أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد عن ارتفاع حجم التجارة الالكترونية في مصر إلى 30 مليار دولار، مشيرا في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن «72% من المصريين تحولوا إلى الاستهلاك عبر الإنترنت باستخدام البطاقات الإلكترونية منذ عام 2020».

وأشار القاضي إلى حصول المصرف المتحد على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية في عام 2023، معتبرا أن الخطوة تمثل تتويجا لريادته في تأمين أنظمة تطبيقاته التكنولوجية، المعنية بحماية وتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، كأحد الآليات الدولية الداعمة لخطط الدولة المصرية والبنك المركزي، ف عملية التحول الرقمي وتأمين بيانات العملاء وأمن المعلومات، لمواكبة الزيادة حجم مصر التجارة الإلكترونية العالمية.

الحصول على الاعتماد في تأمين البطاقات المصرفية

وحصل المصرف المتحد على الاعتماد من اللجنة الدولية المعتمدة من جانب مجلس معايير أمن المعلومات للبطاقات المصرفية، بعدما مر بسلسلة من المراجعات التقنية الدقيقة والمتخصصة في تطبيق المعايير الدولية، للامتثال لقواعد حماية وتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، حسب القاضي.

وأشار إلى أن إجراءات الاعتماد شملت عمليات رقابية واسعة النطاق، لاختبار أنظمة وشبكات المعلومات، بهدف التأكد من تطبيق وتنفيذ النظم المتعلقة بأمن المعلومات، وتطبيق كل متطلبات المعايير العالمية.

سياسات مؤمنة لمواجهة الهجمات الإلكترونية

من جهتها، أكدت اللجنة الدولية أن المصرف المتحد يمتلك إطار عمل إلكتروني وأنظمة وسياسات مؤمنة، كما يستند لأفضل ممارسات الشركات على مستوى العالم، في التصدي للهجمات الإلكترونية، وحماية وتأمين معلومات العملاء والأنظمة الداخلية.

وأثنت اللجنة على الإطار الفني الإلكتروني الذي يمكن المصرف المتحد من اتخاذ خطوات استباقية لمكافحة التهديدات الإلكترونية، بجانب اتباع آليات لتخفيف المخاطر والهجمات السيبرانية، مضيفة أن الآليات المتبعة في البنك لموجهة الهجمات السيبرانية استندت على عدة عوامل، منها احترافية فريق العمل، وتأهيله فنيا وتكنولوجيا، بعد المرور بسلسلة من حملات التوعية والتدريب على مواجهة أساليب الهجمات السيبرانية المختلفة.

تقوية البنية التحتية ضد الهجمات الإلكترونية

وأشارت اللجنة إلى تعزيز أمن المعلومات في المصرف، عبر تقوية البنية التحتية ضد الهجمات الإلكترونية، من خلال تطوير شبكة العمل والعمليات الداخلية والخارجية، وحماية البنية التحتية، ومنع الوصول إليها، ما يحد من إمكانية حدوث أي هجمات سيبرانية على الشبكة أو العمليات والأنظمة الداخلية.

واعتبر القاضي أن نجاح المصرف المتحد في اجتياز هذه الاختبارات الدقيقة والمتخصصة، وحصوله على شهادة «PCI-DSS» كان له أثر كبير في دعم مسيرة الجهود المبذولة من إدارة المصرف المتحد، للالتزام بالمعايير العالمية لأمن المعلومات الخاصة ببطاقات الدفع، وهو أمر ينعكس على توفير أفضل الخدمات المصرفية للعملاء بأعلى درجات التميز والأمان.