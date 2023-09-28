إقبال على مكاتب الشهر العقاري بالأقصر لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي

واصل أهالي محافظة الأقصر تحرير توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إذ شهدت مكاتب الشهر العقاري بمدينتي الأقصر والقرنة، لليوم الرابع على التوالي توافد أعداد كبيرة لتحرير التوكيلات.

استراحات ومقاعد أمام الشهر العقاري

وجهزت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، استراحات ومقاعد انتظار أمام مقار الشهر العقاري، كما شارك فريق من المتطوعين من أعضاء الحزب في تنظيم وترتيب أعداد المواطنين الكبيرة التي توافدت على مكاتب التوثيق خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء وحتى اليوم الخميس. حيث يقوم الفريق بتقديم التسهيلات للمواطنين أمام مقار، إذ شهد فرعي الشهر العقاري بالقرنة والأقصر زحامًا وزيادة في أعداد الراغبين في تحرير توكيلات التأييد والدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية والفوز بولاية رئاسية جديدة.

ازدهار اقتصادي وسياحي في الأقصر

وأوضح، محمد راشد، أحد مواطني الأقصر، أنه حرص على المشاركة في تحرير توكيل تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما لمسه في محافظته من ازدهار اقتصادي وسياحي، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية وعلى رأسها مشروع طريق الكباش الذي غير الخريطة السياحية في المحافظة، وجلب تدفقات سياحية من مختلف دول العالم والذي انعكس على نسبة الإشغال الرائعة التي شهدتها المحافظة وصلت العام الماضي لنسبة 100%.

فيما أشارت هالة حجاجي، إحدى سيدات الأقصر، إلى أنها حررت اليوم توكيلًا لتأييد السيسي لفترة رئاسية جديدة، لما حققه من إنجازات في مصر شهد بها العالم، كما نالت المراة في عهده جميع حقوقها.