إسنا تحتفل بالسياحة العالمية بأكلات تراثية في الأقصر.. «سمك سخينة وعدس وبصارة»

أطلق مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا، الذي تقوم بتنفيذه تكوينا للخدمات المتكاملة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع محافظة الأقصر، تجربة سياحية جديدة تضمنت جولة ثقافية مسائية وعشاء في مطبخ سيدات إسنا لاستعراض التراث الثقافي من خلال المأكولات التراثية التي تشتهر بها والتي يأتي على رأسها سمك سخينة والبصارة.

كما استمتع الزوار بعرض التحطيب الذي قدمته فرقة من أهل مدينة إسنا، في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق الـ27 من سبتمبر، بمشاركة مجموعة كبيرة من منظمي الرحلات السياحية البارزين هذه الاحتفالية والانضمام إلى التجربة السياحية الجديدة.

تعزيز التجربة السياحية

يقول كريم إبراهيم مدير مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة باسنا، إن الاهتمام باستعراض التراث الثقافي من المأكولات الشعبية والتراثية المرتبطة بإسنا جاء للتعبير عن أهمية العمل على تعزيز التجربة السياحية، التي لم تعد تقتصر على زيارة المعالم السياحية والأثرية فقط، لكنها أصبحت تعني بشكل أكبر بالمكونات المختلفة للتجربة السياحية التي من أهم عناصر تجربة الطعام المحلي المميز لكل منطقة.

الطهي التراثي

وأضاف «كريم»، أن لدينا في إسنا العديد من أصناف الطعام المميزة، وقد عمل المشروع خلال الفترة السابقة على إعادة إحياء الأكلات التراثية والترويج لها من خلال أول مسابقة للطهي التراثي في الأقصر في إطار سعي المشروع لاكتشاف التراث المادي وغير المادي لإسنا كواحدة من المناطق التراثية الهامة في صعيد مصر.

وحققت المسابقة نجاحا كبيرا، وقامت 39 سيدة من خلال المسابقة بتقديم 60 وصفة طبخ تراثية ويعمل المشروع حاليا على السيدات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، لتصبح تلك الأكلات علي قائمة التجربة السياحية لإسنا التراثية.

منتجي الطماطم المجففة

وتابع: «هناك تعاون حالي مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الريفية المستقبلية في مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل الربط بين منتجي الطماطم المجففة بالمحافظة والمحال السياحية التي تقدم منتجات إسنا المميزة بالمدينة، وتعريف السوق المحلي بمنتجات الطماطم المجففة التي تتميز بها محافظة الأقصر من خلال تدريب السيدات بالمدينة على مهارات تجفيف الطماطم، وهو القطاع الذي شهد تناميًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بالأقصر، مما جعل المحافظة من أهم مناطق تصدير الطماطم المجففة للعديد من دول العالم.

كما يجرب العمل على تطوير تجارب سياحية جديدة وخاصة لزوار المدينة ليتعرفوا على مقومات السياحة الزراعية المميزة لمدينة إسنا وما حولها، ومنها تفقد مناطق تجفيف الطماطم بمحافظة الأقصر وفرصة الحصول على هذا المنتج المتميز.