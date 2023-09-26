«الطيران»: مطار الأقصر الدولي جاهز لاستقبال أي عدد من الرحلات خلال الشتاء

قالت وزارة الطيران المدني، إنّ مطار الأقصر الدولي سيشهد زيادة في عدد الرحلات الجوية الوافدة إلى مدينة الأقصر خلال الموسم الشتوي، لافتة إلى أنّ هناك زيادة فى أعداد الرحلات السياحية التي يستقبلها المطار في الوقت الحالي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفى اليوم، إنه في إطار إستراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، فقد استعدت كل من شركة مصر للطيران وآير كايرو وشركات الطيران الخاصة لتشغيل رحلات من العديد من دول العالم للأقصر خلال الشهور المقبلة.

إعادة تشغيل رحلات مصر للطيران من لندن إلى الأقصر

وأوضحت الوزارة أنّه تم إعادة تشغيل رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران من مدينة لندن إلى مدينة الأقصر، بواقع رحلة واحدة أسبوعيا حتى نهاية الموسم الشتوي الجديد؛ بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيًا بخط سير «مدريد- الأقصر»، وتشغيل رحلة واحدة أسبوعيًا بخط سير «برشلونة- الاقصر».

وأشارت إلى أنّ شركة إيركايرو التي تمتلك مصر للطيران أغلب أسهمها، تسير حاليا رحلات من المدن الإسبانية إلى مدينة الأقصر بواقع رحلتين أسبوعيا إلى مدريد، ورحلة واحدة أسبوعيًا من «مالجا– بلباو– فالنسيا– برشلونة» إلى الأقصر، ورحلة أسبوعيا من مدينتي «روما– ميلانو» بإيطاليا بالإضافة إلى رحلة واحدة أسبوعيًا من باريس إلى الأقصر.

وأوضحت الوزارة أن مطار الأقصر جاهز لاستقبال أي عدد من الرحلات خلال الشتاء، لافتة إلى أن المطار شهد تشغيل أولى رحلات شركة النيل للطيران إلى العاصمة الإيطالية روما اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري بواقع رحلة واحدة أسبوعيا، بالإضافة إلى أنه سيتم تشغيل رحلاتها من مدينتي «ليون- نانت» الفرنسية إلى مدينة الأقصر اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري، فضلًا عن تشغيل أولى رحلات شركة نسمة للطيران القادمة من أسبانيا خلال نفس الشهر بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا حتى نهاية الموسم الشتوي.

تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية من مطار الأقصر

وفي هذا السياق، وجه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني جميع العاملين بالمطارات المصرية بوجه عام والعاملين بمطار الأقصر الدولى بوجه خاص، بضرورة الاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد، وتقديم كافة التسهيلات والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للركاب خاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مدينة الأقصر عاصمة السياحة العالمية، وإزالة أي معوقات أمام شركات الطيران العاملة بالمطارات مما يسهم في تحسين تجربة السفر عبر المطارات المصرية.

و أشار إلى ضرورة التنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية بمطار الاقصر الدولي من أجل الخروج بموسم شتوي ناجح، والذي من المقرر أن يبدأ مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.