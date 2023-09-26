أهالي أرمنت في الأقصر يحتفلون بالمولد النبوي بالإنشاد وحلقات الذكر

احتفل أهالي قرية أرمنت الحيط جنوب غرب الأقصر، بالمولد النبوي الشريف، بتنظيم حلقات الذكر والمديح الصوفي وليالي إنشاد ديني في حب رسول الله، وإقامة موائد العشاء في الشوارع والمنازل في أجواء روحانية.

الاحتفال بالمولد النبوي بالأقصر

وأوضح الشيخ حميدة محمد عبدالقادر، شيخ الطريقة البرهامية، أن أهل القرية يحتفلون كل عام بالمولد النبوي الشريف، إذ يستعد الشباب والكبار من أبناء المنطقة بعمل مبادرة للتكاتف كعادتهم سنويا بجمع الأموال عبر ميكرفون ينطلق من العصر حتى العشاء، ويطلب من الأهالي المشاركة والمساهمة بالتبرع لتنظيم الاحتفالية، وعمل صوان ضخم بطول أحد أكبر شوارع المنطقة السوق بأرمنت الحيط، وقدموا موائد العشاء لضيوفهم القادمين من خارج الأقصر.

محبة في رسول الله

وقال شيخ الطريقة البرهامية في تصريحات لـ«الوطن»، إن أهالي المنطقة اعتادوا بصورة سنوية التوحد على قلب رجل واحد، حيث يقومون بجمع مبلغ مالي يتبرع به كل أبناء المنطقة من الرجال والكبار والشباب والسيدات والأطفال أيضا، لتنظيم الاحتفالية، ويتم دعوة المداحين المشهورين في الأقصر وقنا مثل الشيخ جابر الذهبي ومحمود الصغير وعاطف الهوي ومحمد أبو العيون والشيخ أيمن هريدي والشيخ طه موسى والشيخ محمود الحديوي وحجاج العربي.

مأدبة عشاء وإنشاد

ويتابع: نظمنا مأدبة العشاء لضيوف القرية من مختلف القرى المجاورة، وصدح المداحون بالمدائح النبوية حتى الساعات الأخيرة من الليل، وسط أجواء من البهجة بالأناشيد الدينية والصوفية في حب رسول الله للحصول على البركات في تلك الليالي السعيدة احتفالاً بمولد خير البرية.