مكتبة الإسكندرية تحتفل بانتصارات أكتوبر الاثنين المقبل

تحتفل مكتبة الإسكندرية، يوم الاثنين المقبل، بذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بافتتاح معرض يضم صورًا من ذكريات تلك الفترة المهمة في تاريخ مصر، كما أصدرت كتابًا يضم سير ذاتية وصور لشخصيات عاصرت تلك الفترة.

مدير المكتبة: الكتاب يرصد لحظات حقيقية

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية فإنه بهذه المناسبة تصدر المكتبة كتابًا بعنوان «ومضات من ذكرى الانتصار» يقدم له الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة بقوله: «إن هذا الكتاب يحاول استحضار ومضات من تلك اللحظات المشرفة».

ويرصد الكتاب لحظات حقيقية عبر سير ذاتية مشرفة وصور نادرة وهكذا تعمل مكتبة الإسكندرية على الحفاظ على تراثنا الوطني مما يعزز الوعي الوطني والاعتزاز بمسيرة البناء والتطوير التي مرت بها مصر.