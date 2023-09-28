ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة

نظمت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بعنوان «دوائر الأمن القومى المصري»، حاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي ومحافظ الأقصر السابق، استعرض خلالها أطر التوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأشاد «فرج» خلال الندوة، بدور الأجهزة الأمنية في مواجهة كافة الحروب غير النمطية والشائعات باعتبارها جرائم تهدد الأمن القومي، وتعوق حركة البناء والاستقرار، مشددًا على ضرورة رفع الوعي لدى الشباب وكافة أطياف المجتمع بما يحاط من أخطار حول تلك الحروب التي يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة فيها لتفكيك واستهداف الدول.

كما وجه «فرج» الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل أكاديمية الشرطة (كلية التدريب والتنمية) في تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة.

وقد لاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة من الحضور، إذ تفاعلوا مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم واستفساراتهم التي تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم في حماية أمن وطنهم.