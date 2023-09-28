كاتب صحفي: حرب أكتوبر ملحمة.. والجبهة الداخلية كانت حائط صد قوي وداعم للقوات المسلحة

قال الكاتب الصحفي محمد أمين، إنّ حرب أكتوبر ملحمة، وتم استلهام مصطلح «روح أكتوبر» من الحالة التي سيطرت على الشعب المصري بدءً من عام 1967 ووقوف الشعب المصري خلف قواته المسلحة لتحرير الأرض.

القرار الصعب

وأضاف «أمين»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «لم يكن هذا القرار سهلا، لأن الدولة حولت اقتصادها إلى اقتصاد حرب وهو ما أثر بشكل كبير على المواطن، وسخر المواطن كل قدراته للقوات المسلحة التي كانت تستعد لمعركة فاصلة لاسترداد الأرض».

روح أكتوبر

وتابع الكاتب الصحفي: «الشعب المصري سطّر ملاحم كثيرة في كل القطاعات ليصنع روح أكتوبر، والجبهة الداخلية المصرية كانت بمثابة حائط قوي جدا استندت عليه القوات المسلحة وهي تستعد للمعركة، في ظل رواج بعض الآراء عن أن مصر أمامها 20 سنة كي تحرر الأرض، ولكي يتحقق هذا المستحيل كان يجب أن يكون وراء القوات المسلحة جبهة داخلية قوية».