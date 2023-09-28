هل يحق للوزراء توثيق تأييدات مرشحي الرئاسة في الشهر العقاري؟

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يحق لكل المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، والبالغ عددهم نحو 65 مليون مواطن، توثيق تأييد لأي من راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية.

التقييد تلقائيا في قاعدة بيانات الناخبين

ويعد كل مواطن بلغ سنه 18 عامًا قبل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع في 25 سبتمبر الجاري، مقيد تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين.

ووفقًا لمصادر، فإنه لا يتم النظر إلى وظيفة من يقوم بعمل التأييد في الشهر العقاري، سواء كان وزيرًا أو في منصب تنفيذي، ولكن يُنظر إلى ما إذا كان مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين من عدمه.

استقبال المواطنين في مكاتب الشهر العقاري

وتواصل مكاتب الشهر العقاري المحددة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، استقبال المواطنين الراغبين في توثيق تأييدات مرشحي الرئاسة بما في ذلك العطلات والإجازات الرسمية.