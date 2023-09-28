طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري بأسيوط لتحرير توكيلات ترشيح السيسي للانتخابات

واصل أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط، لليوم الرابع على التوالي التوافد على مقار مكاتب توثيق الشهر العقاري المخصصة لاستخراج توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانتخابات الرئاسة 2024.

طوابير أمام الشهر العقاري

وامتدت طوابير السيدات أمام مقار الشهر العقاري لتحرير توكيلات التأييد للرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط فرحة عارمة كبيرة بين الأهالي والمشاركين ليتحول المشهد لعرس ديمقراطي ورفع أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

أعضاء حزب مستقبل وطن يواصلون دعم الرئيس

كما واصل أعضاء حزب مستقبل وطن وأهالي محافظة أسيوط تحرير توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري بمدينة أسيوط وديروط وساحل سليم وغيرها من المراكز لليوم الرابع على التوالي توافد أعداد كبيرة من أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط والعديد من الأهالي على مكاتب وفروع التوثيق لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وذلك في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين الماضي بدء إجراءات الانتخابات وتحرير التوكيلات للمرشحين.

وبدأت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط في تجهيز استراحات ومقاعد انتظار أمام مقار الشهر العقاري. كما قام فريق من المتطوعين من أعضاء الحزب بتنظيم وترتيب أعداد المواطنين الكبيرة التي توافدت على مكاتب التوثيق خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء وحتى اليوم الخميس، إذ يقوم الفريق بتقديم التسهيلات للمواطنين أمام مقار الشهر العقاري بمختلف المراكز والتي تشهد زحامًا وزيادة في أعداد الراغبين في تحرير توكيلات التأييد والدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية.