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«رحلة الأغنيات الوطنية من الانكسار إلى الانتصار».. «لقاء خاص» مع جمال بخيت على شاشة ON الجمعة

كتب:

شريف سليمان
10:17 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الشاعر جمال بخيت

الشاعر جمال بخيت

يحل الشاعر جمال بخيت، ضيفا على قناة ON في سهرة خاصة بعنوان «على الربابة»، يتحدث فيها عن الأغنيات خلال الفترة من 1967 إلى معركة الاستنزاف، وصولا لنصر أكتوبر 1973، في السادسة من مساء بعد غد الجمعة.

ويرى جمال بخيت، أن 6 أكتوبر 1973 من أهم أيام التاريخ المصري، وهو يوم الشرف والعزة والكرامة، وكان للفنان المصري عطاء كبير من خلال الأغنية، ومساهمتها في حرب أكتوبر.

ويتحدث جمال بخيت عن رحلة الأغنيات الوطنية من الانكسار إلى الانتصار، يوم الجمعة في تمام السادسة مساء على قناة on.

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