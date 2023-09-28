5 معلومات عن سامح الخِشِن المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء

بعد إعلان رئاسة مجلس الوزراء تعيين المستشار سامح الخِشِن، متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء، خلفا للسفير نادر سعد، الذي صدر قرارا جمهوريا بتعيينه سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية بلغاريا، وغير مقيم لدى حكومة شمال مقدونيا، ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن المستشار سامح الخشن وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء في بيان صادر عنه صباح اليوم، على النحو التالي:

5 معلومات عن المستشار سامح الخشن

- المستشار سامح الخشن حاصل على ماجستير العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- التحق بالسلك الدبلوماسى عام 2004.

- سبق له العمل في سفارة مصر بأفريقيا الوسطى، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، وبعثة رعاية المصالح المصرية فى طهران.

- عمل المستشار سامح الخشن بديوان عام وزارة الخارجية فى إدارة الأزمات والتخطيط السياسى، وشؤون الوكالات الدولية المتخصصة.

- عمل في شؤون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة.