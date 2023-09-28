كيف تحصل على تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية؟

كعادته يعرف الأهلي طريقه جيدًا نحو الانتصارات في المعارك، داخل الملعب كان أو خارجه، ما ظهر جليًا في فرض جماهيره سيطرتهم شبه الكاملة على تذاكر بيع المباراة الأولى للمارد الأحمر في كأس العالم للأندية، بعد دقائق قليلة من طرحها.

كيفية الحصول على تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة المحتملة

لايزال الجدل قائمًا، بين جماهير الأهلي واتحاد جدة، بعد طرح تذاكر مباراة الفريقين المرتقبة في كأس العالم للأندية، إذ ينتظر المارد الأحمر الفائز من لقاء «النمور» والنيوزيلندي أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في مستهل رحلته بالمونديال، ورغم إقامة البطولة بالكامل في السعودية، إلا أنّ هناك سيطرة كاملة على التذاكر من قبل جماهير المارد الأحمر.

خطوات الحصول على تذكرة لمباراة الأهلي واتحاد جدة بسيطة ليست معقدة، إذ يمكن الحصول عليها من خلال الدخول على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واختيار الأيقونة الخاصة بحجز التذاكر، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط.

تفاصيل حجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة

بعد الدخول إلى موقع حجز تذاكر بطولة كأس العالم للأندية، يلزم إدخال البيانات الخاصة بحسابك على موقع «فيفا»، على أن يتم تدشين حساب جديد على الموقع حال عدم امتلاكك من الأساس، وبعد الدخول يتم اختيار التذكرة الخاصة بفريقك الذي يشارك في البطولة المقرر إقامتها في السعودية لعام 2023.

وبالفعل طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم الدفعة الأولى من التذاكر، للمباريات الافتتاحية لجميع الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 12 حتى 22 ديسمبر المقبل، على ملاعبي «الملك عبدالله- الأمير عبدالله الفيصل».

الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يخصص عدد تذاكر بعينها لجماهير كل فريق مشارك في كأس العالم للأندية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، بسبب عدم فصل «فيفا» في المدرجات أو تخصيص تذاكر لأندية بعينها، لتجد جماهير الفريقين صعوبة في حجز جميع التذاكر للحصول على مقاعد في مدرج ملعب «الملك عبدالله الرياضي».

الأهلي ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، من أجل خوض مباراته الأولى المقررة يوم 15 من شهر ديسمبر، على ملعب الملك عبدالله، وتأمل جماهير النمور في تجدد اللقاء بين العميد والمارد الأحمر، للمرة الثالثة في تاريخهما، في ظل امتلاك الفريقين مجموعة من اللاعبين الاستثنائيين، إلى جانب الميركاتو التاريخي للفريق السعودي، الذي مكنه من الحصول على خدمات كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق ونجولو كانتي إلى جانب فابينيو.