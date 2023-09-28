كولر يرفض رحيل جناحه الأجنبي عن الأهلي: نخوض مواجهات قوية ونحتاجه

أبلغ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجنة التخطيط برفض بيع التونسي محمد الضاوي «كريستو» لاعب الفريق، خلال الفترة الحالية، وبقائه داخل القلعة الحمراء، بعد ارتباط اسمه بأكثر من عرض في الفترة الماضية.

وشدد كولر على بقاء محمد الضاوي وعدم رحيله عن الفريق للحاجة الفنية له خلال الموسم الحالي، والذي يخوض فيه الفريق مباريات غاية في القوة، وفقًا لمصدر مطلع داخل الفريق.

وأضاف المصدر، أنّ المدير الفني رفض التخلي عن «كريستو»، رغم وجود أكثر من لاعب في مركزه نفسه، وذلك بسبب القناعة في إمكانات اللاعب الكبيرة، والإضافة التي سيُقدمها للفريق خلال الموسم الحالي.

وتلقى اللاعب التونسي، أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، من أندية داخل وخارج مصر في الفترة الماضية، ولكن قوبلت كل العروض بالرفض.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، استعدادًا لملاقاة فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها في السابعة مساء غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة.