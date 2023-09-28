محافظة مطروح تدرس إنشاء وكالة لبيع الخضار بأسعار مخفضة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود الغرفة التجارية، بالتعاون مديرية التموين في عرض مزيد من السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين، بالتعاون مع التجار ومواجهة جشع البعض ومنع استغلال أو احتكار السلع.

تنسيق بين التموين والغرفة التجارية لطرح سلع بأسعار مخفضة

وعقد محافظ مطروح، اليوم الخميس، لقاء بمكتبة مع كل من المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح ومختار جبريل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، ومحمد غازي عضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد لمحافظة مطروح، وجرب مناقشة اتخاذ إجراءات جديدة لطرح سلع غذائية أساسية للمواطنين كالخضروات والفاكهة، بأسعار مخفضة أرخص من الأسواق تحت إشراف مديرية التموين.

إنشاء وكالة لبيع الخضار والفاكهة في مطروح

ووجه محافظ مطروح الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة لدراسة مقترح إنشاء وكالة لبيع الخضار والفاكهة بالمحافظة، مع معاينة عدد من المواقع لاختيار أنسبها بما يعود على المواطنين في تخفيض الاسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم.

وأكد محافظ مطروح استمرار البحث عن إجراءات وتنفيذها لتحقيق مصلحة المواطن، لتوفير جميع المواد الغذائية المختلفة من أعلي مواصفات من حيث الجودة بجانب أقل الأسعار بنسبة حوالي 20% عن الأسواق، من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر من خلال المعرض اللوجستي ومنافذ شركة الجملة التابعة لوزارة التموين في مراكز المدن.