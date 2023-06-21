أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح عن سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة مطروح، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، أرخص من الأسواق، وذلك في إطار خطة وزارة التموين لمحاربة جشع التجار، وطرح اللحوم في العديد من الأماكن بنطاق مدن المحافظة.

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة مطروح

وحول سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة مطروح، قالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سعر اللحمة تباع بـ180 جنيها الكيلو، ومتوفرة في منافذ دلتا ماركت التابعة لشركة الجملة بوزارة التموين، ويوجد إقبال عليها من المواطنين.

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح أن سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة مطروح تتيح للمواطنين التوجه لأقرب منفذ بيع والحصول علي اللحمة بسعر ممتاز وجودة عالية، حيث يجري البيع تحت إشراف مفتشين التموين والرقابة بمديرية تموين مطروح.

وتنتشر منافذ التموين في محافظة مطروح وننشر خريطة أماكنها وهي كالتالي:

- منفذ دلتا ماركت في ميدان البنك الأهلي بمدينة مرسى مطروح.

- منفذ وسط مدينة رأس الحكمة.

- منفذ وسط مدينة السلوم.

- منفذ وسط مدينة سيدي براني.

- منفذ وسط مدينة النجيلة.

- منفذ وسط مدينة سيوة.

- منفذ وسط مدينة الحمام.

- منفذ وسط مدينة العلمين.

- منفذ وسط مدينة الضبعة.