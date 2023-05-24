التموين يحبط تهريب 3 أطنان قمح محظور تداوله في مطروح

نظمت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث تموين مطروح، حملات تموينية في مراكز النجيلة وسيدي براني ومرسى مطروح، أسفرت عن ضبط وتحرير 34 مخالفة تموينية متنوعة، وكانت أبرز المضبوطات خلالها عرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية بكمية قدرها 741 عبوة وضبط حيازة وتهريب ثلاثة أطنان قمح محظور تداوله ومجهول المصدر بغرض بيعه بالسوق السوداء.

حملات تموينية في 3 مدن بمطروح

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح في بيان، إن هناك جهود رقابية بالمديرية بهدف ضبط الأسواق والأسعار، وجري تنظيم حملة تموينية علي مدينة سيدي براني والنجيلة بمعرفة مدير ومفتشي إدارة الرقابة، وتمكنت من تحرير عدد 21 مخالفة تموينية لبعض المخابز والمستودعات وتجار التموين و 3 أطنان من القمح المحظور تداولة، كما جري تنظيم حملة تموينية بمعرفة مدير ومفتشي إدارة التجارة الداخلية وإدارة تموين مطروح، وأسفرت عن تحرير عدد 13 مخالفة متنوعة، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

زيادة الحملات التموينية علي مدن مطروح

ووجه اللواء خالد شعيب محافظة مطروح بالتشديد علي مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزيادة الحملات الرقابية والتفتيش في جميع مراكز ومدن مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتي مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا.