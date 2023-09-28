«الحياة أنت وهي» برنامج اجتماعي للم شمل الأسرة المصرية على قناة الحياة

أطلقت شبكة تليفزيون الحياة، برنامج «الحياة أنت وهي» وهو برنامج اجتماعي، من تقديم الإعلامية راندا فكري، ويذاع في الواحدة ظهرًا، الخميس من كل أسبوع، ويهدف للم شمل الأسرة المصرية ومواجهة تفككها، وذلك من خلال تقديم فقرات متنوعة، تتضمن مناقشات، وفقرات كوميدية، وتربوية، وغيرها.

يناقش برنامج «الحياة أنت وهي» على قناة الحياة، كل ما يتعلق بالقضايا الأسرية المختلفة، والموضوعات والقضايا التي تهم الرجل والمرأة؛ بحيث يتم تناول واقع الحياة العملية والأسرية، ومناقشة المشكلات التي قد تواجه الأسرة المصرية، وكيفية علاجها، بالاستعانة بمتخصصين، ومشاركة ثرية من رجال وسيدات مصر.

ومن المُقرر، أن تكون مدة البرنامج الجديد ساعة، مُقسمة لعدة فقرات، منها الكوميدي، والتربوي، والتوعوي، وفقرة للمطبخ، ويذاع الساعة الواحدة، يوم الخميس، من كل أسبوع.