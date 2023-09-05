المنشد أحمد العمري يشكر قناة الحياة على نقلها لمهرجان القلعة

قال المنشد أحمد العمري، إنه سعيد وممتن بالمشاركة في مهرجان القلعة 2023 بجانب الشيخ ياسين التهامي، وتقديمه أعمال النقشبندي، بالإضافة إلى تفاعل الجماهير معه.

تمسك المستمعين بالتراث القديم

وأضاف المنشد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أنه سعيد بتمسك المستمع المصري والعربي بالتراث القديم والطرب الأصيل، مشيدًا بقناة الحياة ونقلها الحصري للمهرجان.

وتابع أنه متأكد من أن الإنشاد فن صعب ومتميز وسط الجماهير فهو روح وإبداع ويحتاج لأصوات مستشعرة الكلمات التي يقدمها المنشد.

وتفاعل جمهور مهرجان القلعة مع العمري الذي قدم مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية منها رباه يا من أناجي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، زدني بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة.