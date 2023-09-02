المطرب عزيز مرقة من مهرجان القلعة لـ قناة الحياة: أتجه إلى التمثيل قريبا

قال المطرب عزيز مرقة، إن قناة «الحياة» من الوسائل الإعلامية المرموقة نظرًا لما تقدمه من نقل فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مضيفًا خلال حواره مع منى المراغي على قناة «الحياة»، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ 31، أنه سيتجه إلى التمثيل قريبًا، بعدما حصل على ورشة خاصة للتدريب على هذا الأمر.

عزيز مرقة في مهرجان القلعة الدولي

وقدم «مرقة» خلال حفله بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31 مجموعة كبيرة ومتميزة من الأغاني والألحان، نظرًا لأنه يقدم لونًا فنيًا مختلفًا خلال حفلاته.

مهرجان القلعة مباشر على قناة «الحياة»

وأذاعت قناة الحياة بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الافتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

نجوم الغناء والموسيقى في محكى القلعة

وتذيع قناة «الحياة»، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، وعلي الحجار، ووليد توفيق، ونادية مصطفى، وهشام عباس، وسيمون، وعمر خيرت، ومصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

وتأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.