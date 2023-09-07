«واحد من الناس» يستضيف الفنانة شيرين على قناة الحياة الأحد

يستضيف برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، على شاشة تليفزيون قناة الحياة، الفنانة شيرين، يومي الأحد والاثنين 10 و11 سبتمبر من الشهر الجاري.

أسرار في حياة شيرين

يكشف عمرو الليثي، خلال الحوار في برنامج واحد من الناس، لأول مرة عن أسرار فنية وشخصية في حياة الفنانة شيرين، كما تحكي عن كواليس أعمالها الفنية ورحلتها منذ لعب الباليه حتي الآن.

كما تتحدث شيرين عن صاحب اختيار اسمها الفني، ولماذا كانت تريد تغيير اسمها الأصلي؟، وتحكي عن كواليس عملها مع الفنان عادل إمام، وأصعب اللحظات التي عاشتها في حياتها الزوجية وكيف تتعامل الآن مع أحفادها.

كواليس العمل مع الراحل سمير غانم

كما تتطرق شيرين عن كواليس عملها مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية المتزوجون، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها الحوار.