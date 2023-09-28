توزيع عقود مشروعات لـ200 مستفيد على الأسر الأكثر احتياجا في بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نائبه بلال حبش، اليوم الخميس، في حضور فعاليات الاحتفالية الرابعة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي التي يتم تنفيذها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير لدعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية.

عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة

وخلال الاحتفالية التي استضافتها الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بني سويف، سلم نائب المحافظ عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لـ200 مستفيد بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيهاً، بواقع 30 ألف جنيه لكل مستفيد منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد، بجانب توزيع آلاف من كراتين المواد الغذائية واللحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان ومؤسستي «حياة كريمة»، و«أبو هشيمة الخير»، للدعم الغذائي و التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية ببني سويف استكمالا لجهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

تهنئة انتصارات أكتوبر

وفي كلمته نقل نائب المحافظ تهنئة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لحضور الاحتفالية وضيوف بني سويف بمناسبة المولد النبوي الشريف، الذي يتزامن مع الذكرى الــ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وموجها الشكر لمؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الدور المحوري للمجتمع المدني

وثمن نائب محافظ بني سويف الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، التي تٌعد تجسيد عملياً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.