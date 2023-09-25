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مستقبل وطن ينظم أمسية دينية احتفالا بالمولد النبوي الشريف في بني سويف

كتب:

عمرو صالح
03:02 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف

حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن في مركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف، أمسية دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بقرية تلت بمركز الفشن.

حزب مستقبل وطن

وتناولت الأمسية مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته، والتي حاضر بها عدد من مشايخ الأوقاف.

وشارك في تنظيم الندوة سميرة الناظر أمينة المراة بمركز الفشن، بحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة الفشن، والوحدة الحزبية بقرية تلت.

حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف

جاء ذلك بحضور عدد من الفتيات والسيدات والأطفال بالقرية والقرى المجاورة والذين اعربوا عن سعادتهم بالحضور، والاستمتاع بالندوة والأناشيد الدينية

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