مسطحات خضراء بلمسة جمالية.. 10 معلومات عن مشروع حديقة درة النيل في أسوان

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صورة جديدة ترصد حديقة درة النيل في مدينة أسوان باستخدام الأقمار الصناعية.

حديقة درة النيل

وتظهر الصورة النصب التذكاري للشهداء وسط الحديقة، حيث يستمتع العائلات والمواطنون بتجربة مميزة في حديقة درة النيل، وهي واحدة من أشهر الحدائق في عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

ترصد «الوطن»، 10 معلومات عن المشروع الضخم الذي يأتي ضمن خطة تطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان، الذي يُعد أكبر مشروع حضاري في المدينة ليضم السوق السياحية القديمة وميدان المحطة، بالإضافة إلى درة النيل.

10 معلومات عن حديقة درة النيل

1. تكلفة مشروع التطوير الشامل وصلت إلى حوالي 270 مليون جنيه.

2. يأتي تنفيذ هذا المشروع استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير وتحسين مدينة أسوان.

3. المشروع يهدف إلى تحويل أسوان لعاصمة للشباب والثقافة الإفريقية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

4. يأتي ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمشروع وتحسين الأرضيات والممرات وإنشاء بوابات وتغطية السوق بمظلة.

5. جاء ضمن مخطط الانتهاء من مشروع السوق السياحي وتطوير ميدان المحطة يشمل رفع كفاءة الطرق المحيطة وإزالة الجزيرة الوسطى وإقامة نافورة راقصة وبرجولات وأماكن انتظار للأفراد والسيارات.

7. المشروع استهدف تحويل حديقة درة النيل إلى متنزه عالمي بمساحة 7 أفدنة، تحتوي على مسطحات خضراء ونوافير وشاشات عرض ودورات مياه وكافيهات ومواقف سيارات.

8. يتم إعادة استخدام الأشجار والنباتات والبرجولات والأسوار لرفع كفاءة حدائق أخرى.

9. تنفيذ المشروع الحيوي يتم عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

10. المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية والمرافق العامة في أسوان وتعزيز قدراتها السياحية والثقافية.