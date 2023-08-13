متحدث محافظة أسوان: نسعى لإتاحة فرص عمل مستدامة للشباب

كشف محمد حسن المتحدث الرسمي باسم محافظة أسوان، تفاصيل افتتاح فعاليات أسبوع الشباب بعنوان «تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر»، والتي جرى تدشينها بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب في أسوان والذي يتمّ تنظيمه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

محافظ أسوان يوجه بإتاحة فرص عمل مستدامة للشباب بالتعاون مع مؤسسات الدولة

وقال المتحدث الرسمي باسم محافظة أسوان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، «كل التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه يضع الشباب في مقدمة أولوياته وهو ما جعل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يوجه بالتركيز على إتاحة فرص عمل مستدامة للشباب بالتعاون مع مؤسسات الدولة وبحشد الجهود من جامعة أسوان والأكاديمية العربية البحرية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية».

نستهدف توعية الشباب بفرص العمل المتاحة بسوق العمل

وأضاف «نستهدف توعية الشباب بفرص العمل المتاحة بسوق العمل والمنح الدراسية التي تفيد الشباب بالمستقبل وتتماشى مع اتجاه الدولة عن الاقتصاد الأخضر من أجل إطلاق مشروعات ذات استدامة ومتواكبة مع توجه الدولة للاقتصاد الأخضر».

شعار الحملة يتماشى مع توجه الدولة للمشروعات الخضراء الذكية

وأشار إلى أنَّ شعار الحملة يتماشى مع توجه الدولة للمشروعات الخضراء الذكية والتركيز عليها في المحافظة سواء في مجالات الطاقة الشمسية والمتجددة والمشروعات ذات الصلة بالبنية التحتية والتكنولوجيا، ومن ثم، فإن كل هيئات ومؤسسات الدولة متواكبة فعاليتها ومشروعاتها مع الدولة، وكل ذلك يتماشى مع تمكين المرأة أيضا، مثل الصناعات الحرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الأسر بالمشروعات الجديدة التي تدر دخلا عليهم، وفي الوقت ذاته تبرز التراث الأسواني بما تشتمل عليه من حرف يدوية.