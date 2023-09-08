قطع المياه عن عدة مناطق في محافظة أسوان غدا.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن إجراء أعمال إحلال وتجديد عدد من محطات المياه في عدد من المدن والقرى والنجوع من بينها ربط شبكة مياه منطقة الشيخ عبد الله بشبكة مياه الشيخ زايد بدراو خلال الساعات القادمة.

خريطة قطع المياه داخل محافظة أسوان

وتشهد بعض المناطق داخل محافظة أسوان توقف خدمة المياه في مناطق بنبان بحري، والمنصورية الجديدة، وبنبان الجديدة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، وحتى الساعة الثامنة مساءً في نفس اليوم.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان في بيان لها بالمواطنين والجهات المختصة أن يتخذوا التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم من المياه الصالحة للشرب قبل بدء فترة الانقطاع المحددة.

نصائح عند قطع المياه

يواجه العديد من سكان محافظة أسوان صعوبات جراء انقطاعات متكررة في إمدادات المياه في بعض المنازل. ولمواجهة هذه المشكلة، ترصد الوطن عدد من النصائح وفقا لموقع Art of Manliness .

1. حددوا الكمية المطلوبة: قم بحساب الكمية التي تحتاجونها يوميًا، واستخدموا القاعدة العامة لجالون واحد لكل فرد يوميًا، نصفها للشرب والنصف الآخر للاستخدام الشخصي.

2. حددوا فترة الانقطاع: قوموا بتحديد فترة الوقت التي يمكن أن تستمر فيها انقطاعات المياه في منزلكم، وحسبوا عدد الجالونات التي تحتاجونها استنادًا إلى ذلك.

3. استخدموا حاويات مناسبة: قموا بتوفير حاويات بلاستيكية أو استانلس ستيل غير قابلة للصدأ لتخزين المياه. تأكدوا من تنظيفها وتعقيمها جيدًا قبل الاستخدام.

4. تجنبوا المياه المعالجة بالكلور: تأكدوا من أن المياه التي تخزنونها غير معالجة بالكلور، حيث يمكن أن يتفاعل الكلور مع الحاويات ويؤثر على نقاوة المياه.

5. غلق الحاويات بإحكام: تأكدوا من إغلاق الحاويات بإحكام لمنع دخول البكتيريا أو الملوثات الأخرى التي قد تؤثر على نقاوة المياه.

6. استخدموا المياه المعقمة من الفلتر: إذا كانت فترة انقطاع المياه ستستمر لعدة أيام، يمكنكم تخزين المياه المعقمة من الفلتر في أكياس بلاستيكية داخل الفريزر. يمكن استخدام هذه المياه في الطبخ حتى يعود إمداد المياه.

7. راقبوا تواريخ التخزين: قموا بتسمية الحاويات بتواريخ التخزين واستخدموا المياه المخزنة وفقًا للترتيب حسب التواريخ للحفاظ على جودة ونقاوة المياه.

8. قموا بتجديد المخزون بانتظام: تأكدوا من تجديد مخزون المياه بشكل منتظم للتأكد من توفر كمية كافية في حالة حدوث انقطاع طويل للمياه.

9. استخدموا المياه بحذر: عند استخدام المياه المخزنة، كونوا حذرين في استخدامها وتوفيرها. حاولوا تقليل الهدر واستخدام المياه بشكل فعال.

10. تأهبوا للطوارئ: قوموا بوضع خطة للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بانقطاع المياه احتفظوا بمخزون إضافي من المياه للحالات الطارئة واحرصوا على تجديده بانتظام.